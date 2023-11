Milan Primavera, il focus di ‘acmilan.com’ su Andrea Bartoccioni

(fonte: acmilan.com) Quella di Andrea Bartoccioni è una storia che racchiude il sogno rossonero . Milanese doc, crescita calcistica all'interno del Settore Giovanile del Milan passando di categoria in categoria, dal Vismara ai primi allenamenti a Milanello. Una scalata della piramide giovanile, fino alle sedute da aggregato al gruppo della Prima Squadra. Una crescita costante per un ragazzo serio e inquadrato, che ha atteso e meritato la sua occasione in campo.

Dopo due annate nelle rotazioni dell'Under 18 e le prime comparsate con la categoria superiore, Bartoccioni è entrato a tutti gli effetti nel gruppo della Primavera in questa stagione, giocando con continuità in campionato e facendo il suo esordio in Youth League. Non solo giovanili, però: a rendere ancora più memorabile l'inizio di stagione di Andrea la prima presenza in panchina con la Prima Squadra, per Milan-Juventus.