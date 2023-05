Milan primavera, il bilancio di fine stagione della squadra di Ignazio Abate

(fonte acmilan.com) - L'ultimo impegno dell'anno è alle porte (sabato alle 13.00 in casa contro il Sassuolo) e per la Primavera rossonera arriva il tempo dei primi bilanci stagionali. La salvezza in campionato è arrivata con due partite di anticipo al termine di una fase estremamente positiva per la squadra guidata da Ignazio Abate, all'esordio in panchina in questa categoria.