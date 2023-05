Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Besiktas su Origi. E non solo”

Dalla Turchia , e più precisamente da 'Fanatik', aggiungono, nelle ultime ore, un'altra pretendente, dopo il Fenerbahçe , nella Süper Lig turca per Origi (che pure ha mercato in Premier League , dove piace a West Ham ed Aston Villa ). Si tratta del Besiktas che, oltretutto, è piombato anche su un obiettivo del Milan per l'estate.

Per 'Fanatik', infatti, il Besiktas sta accelerando per chiudere l'arrivo di Stephan El Shaarawy, che si svincolerà dalla Roma e che piace anche al Diavolo come possibile vice di Rafael Leão. Ma, soprattutto, e questo è quello che più importa a Paolo Maldini e Frederic Massara, i bianconeri di Istanbul stanno per cedere Jackson Muleka e vogliono sostituirlo proprio con l'ex Liverpool.