Milan Primavera, Abate: “Siamo sempre stati compatti rischiando poco”

In seguito al successo contro il Bologna , il tecnico del Milan Primavera ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV, parlando non solo del match, ma anche di quanto avvenuto in Youth League. Di seguito le sue parole.

Sull'impegno in Youth League: "Avevo detto questo ai ragazzi: dovevamo pensare una partita per volta, la Youth League l'avremmo preparata nel migliore dei modi solo disputando una grande gara oggi, senza pensare a martedì. Avevamo bisogno di punti, li abbiamo ottenuti anche con una buona prestazione. Sono contentissimo dei ragazzi subentrati dalla panchina perché sono entrati tutti con spirito e voglia: credo sia la vittoria del gruppo. Ora penseremo a martedì, una partita difficilissima, ma siamo in casa nostra e i ragazzi hanno sempre disputato ottime gare in Youth League: sono convinto che faremo un'altra buona prestazione".