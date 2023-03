Milan, il ritorno del re: Ibrahimovic scalpita per una maglia da titolare

Il ritorno del re: contro la Salernitana, Zlatan Ibrahimovic potrebbe di nuovo trovare la maglia da titolare con il Milan

Emiliano Guadagnoli

Il momento potrebbe essere vicino. Zlatan Ibrahimovic potrebbe di nuovo trovare la maglia da titolare. Contro la Salernitana potrebbe essere l'occasione giusta per rivedere lo svedese dal primo minuto con la maglia del Milan. Il bomber del Diavolo ha trovato minuti importanti nelle ultime due gare in campionato e potrebbe superare Origi come sostituto di Giroud, che, molto probabilmente, potrebbe partire dalla panchina per riposare e prendere un po' il fiato. Questa evenienza sarebbe storica, perché Ibrahimovic, non gioca da titolare da molto tempo.

Ibrahimovic titolare? Sarebbe fondamentale — Ibrahimovic, con la maglia del Milan, non parte da titolare da più di un anno: infatti, l'ultima volta è stata a San Siro contro la Juventus, partita datata 23 gennaio 2022. Lo svedese fu costretto ad uscire al 28' per infortunio (dati transfermarkt). Da quel momento un circolo infinito di problemi, che lo ha portato a tornare poco fa, contro l'Atalanta. Un tempo lunghissimo che si potrebbe fermare lunedì sera contro la Salernitana. Cosa potrebbe significare? Per il Milan tanto: ritrovare un giocatore del genere in un momento cruciale della stagione, potrebbe essere fondamentale. Con un Ibrahimovic in forma, Giroud potrebbe "risparmiarsi" per le partite di Champions League e riposare, cosa che non ha praticamente fatto quest'anno. Per Ibrahimovic significherebbe tantissimo: tornare titolare vorrebbe dire esserci ancora, poter fare ancora la diffirenza su un campo da calcio.

Record e traguardi — Ibrahimovic ha la possibilità di entrare ancora di più nella storia del Milan e del calcio italiano. Il record di Costacurta resta appeso a un filo. L'ex difensore rossonero è il calciatore più "anziano" ad aver segnato in Serie A. In gol a 41 anni e 25 giorni in Milan-Udinese 2-3 (19 maggio 2007). A Ibrahimovic basta un gol per batterlo. Il traguardo che lo svedese potrebbe raggiungere, invece, è quello dei 100 gol con il Milan. Al momento il bomber rossonero, è fermo a 92 gol in 161 presenze (dati transfermarkt). Un obiettivo che, con il resto della partite a disposizione, potrebbe essere raggiunto già in questa stagione. Il re è pronto a tornare: Ibrahimovic è carico per una maglia da titolare. Milan, obiettivo Joao Pedro? Ecco le sue caratteristiche.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!