Milan, Joao Pedro possibile obiettivo? Le sue caratteristiche | Video

Il Milan potrebbe essere alla ricerca del bomber del futuro. Joao Pedro potrebbe essere un'opzione: vediamo le sue caratteristiche

Emiliano Guadagnoli

Il Milan, potrebbe essere alla ricerca dell'attaccante del futuro. Con Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic non più di primo pelo, la dirigenza rossonera, dovrà pensare a un possibile sostituto. Tra i molti nomi che circolano, uno potrebbe essere quello di un giocatore brasiliano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe interessato a Joao Pedro, attaccante classe 2001 del Watford. Andiamo a scoprire il possibile obiettivo del Diavolo.

Ruolo e caratteristiche — Joao Pedro non è una prima punta che fa del fisico la sua arma principale: alto 182 centimetri, è un attaccante molto agile, che fa dell'esplosività e dell'imprevedibilità il suo marchio di fabbrica. Grazie a tutte queste caratteristiche, può liberarsi del difensore con un dribbling fulmineo, inoltre, potrebbe anche dare una mano sull'esterno e partita da ala offensiva. Ha un grande tiro dalla distanza, ma non solo: Joao Pedro sa farsi trovare pronto in ogni occasione ed è in grado di finalizzare sotto porta le occasioni. Dotato anche di un buonissimo tiro dalla lunga gittata, sa sfruttare la sua velocità per inserirsi in area e attaccare la profondità. Inoltre, può aiutare la squadra con una buona capacità di controllo palla.

Come potrebbe amalgamarsi con il Milan di Pioli? Il tecnico rossonero potrebbe puntare su un attacco tutto velocità, con il brasiliano in coppia con Leao e Brahim Diaz (sempre se si puntasse ancora sul 3-5-2). In quel caso, sarebbe fondamentale la velocità e la fluidità di manovra dell'attacco rossonero. Joao Pedro potrebbe essere l'attaccante del futuro del Diavolo, con caratteristiche molto diverse da Giroud e Ibrahimovic. I due veterani rossoneri, hanno fatto e fanno ancora, del loro fisico una caratteristica principale e di certo, non sono molto veloci. Insomma, sarebbe un netto cambio per l'attacco del Milan.

Gol e skills — Per avere un'idea migliore di Joao Pedro, vi proponiamo di seguito un video durante diverse azioni di gioco.

Prezzo del cartellino — Joao Pedro, ha toccato le 100 presenze con la maglia del Watford, con 22 gol totali e 7 assist. In questa stagione di Championship ha segnato 9 gol in 26 presenze. Classe 2001, con molto talento e grande spazio per crescere, secondo Transfermarkt il valore del calciatore è di 20 milioni di euro. Anche se, il brasiliano, sarebbe stato vicino alla cessione al Newcastle per 28 milioni, per questo, 30 milioni potrebbe essere una cifra più plausibile. La punta potrebbe sbarcare in Italia, rientrando perfettamente nella linea verde proposta dalla dirigenza del Milan in queste ultime stagioni. Milan-Salernitana, la probabile formazione: Pioli sorprende ancora >>>

