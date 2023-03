Milan-Salernitana, la probabile formazione rossonera: spazio al turnover

Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Lunedì sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023. Mister Stefano Pioli, per l'occasione, dovrebbe dare spazio ad un po' di turnover rispetto alle recenti partite del Diavolo, visti i tanti impegni ravvicinati e la qualificazione del Milan ai quarti di finale di Champions League che, di fatto, aumenterà il numero delle gare che vedranno in campo i rossoneri.

Milan-Salernitana, la probabile formazione del Diavolo — In porta, secondo la probabile formazione per Milan-Salernitana, ci sarà naturalmente Mike Maignan. Davanti a lui, un terzetto composto da Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Simon Kjær: il danese, dopo due gare consecutive in panchina, dovrebbe far rifiatare inizialmente Malick Thiaw. A centrocampo, sicura l'assenza di Junior Messias, che ha rimediato a Londra contro il Tottenham una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Al suo posto, dovrebbe giocare Alexis Saelemaekers, anche se va ricordato come potrebbero avere qualche chance di giocare anche Sergiño Dest e Alessandro Florenzi. Riposo, secondo la probabile formazione per Milan-Salernitana, per Sandro Tonali: dovrebbe essere Rade Krunić, pertanto, a giocare in mediana con Ismaël Bennacer. A sinistra, come di consueto, ci sarà Theo Hernández. Altri cambi, infine, previsti tra trequarti e attacco.

In avanti Giroud con De Ketelaere e Leão? — Brahim Díaz dovrebbe sedersi in panchina per lasciar spazio, all'inizio, a Charles De Ketelaere: il belga giocherà al fianco di Rafael Leão. In attacco, secondo 'Sky Sport' provato ancora Olivier Giroud. Al posto del francese, ad ogni modo, potrebbe giocare Divock Origi che, forse, ha qualche chance in più di altri. Ma attenzione a Zlatan Ibrahimović. Oggi lo svedese ha svolto allenamento personalizzato a Milanello ma sta sempre meglio e reclama minuti in campo. Vediamo ora, dunque, la probabile formazione rossonera per Milan-Salernitana di dopodomani sera a 'San Siro'.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori; Saelemaekers, Krunić, Bennacer, Theo Hernández; De Ketelaere, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Calabria, Dest, Florenzi, Gabbia, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, Brahim Díaz, Ibrahimović, Origi, Rebić. Allenatore: Milan su Retegui: ecco quanto potrebbe costare il bomber >>>

