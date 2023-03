Milan, lungo stop per Messias: ecco quando dovrebbe tornare in campo

Junior Messias, centrocampista del Milan, costretto a fermarsi per infortunio nel momento migliore della sua stagione. Quando tornerà?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Junior Messias, centrocampista brasiliano del Milan, uscito per infortunio durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League pareggiata a reti bianche mercoledì sera in casa del Tottenham. Il numero 30 del Diavolo, infatti, ha svolto ieri gli esami strumentali per verificare l'entità del problema.

Milan, Messias va k.o: il punto — Per Stefano Pioli, tecnico del Milan, non sono giunte buone notizie. Messias, infatti, come comunicato dal club, ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Tra dieci giorni il giocatore sudamericano farà nuovi controlli. È probabile, ha riferito il quotidiano torinese, che lo stop di Messias sia abbastanza lungo: si parla di 3/4 settimane.

Presto per Napoli-Milan, ritornerà in Champions? — La speranza di Pioli, dunque, è recuperare Messias per la gara d'andata dei quarti di Champions, che si disputerà l'11 o il 12 aprile. Il Diavolo, dopo la sosta per le Nazionali, ripartirà dalla partita in casa del Napoli ad inizio aprile: la sensazione, però, è che sarà ancora troppo presto per rivedere Messias sul terreno di gioco. Lo vogliono tutti, c'è anche il Milan. Le ultime di mercato >>>

