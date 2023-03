Calciomercato Milan – Diavolo in corsa per il baby talento del futuro

Il calciomercato estivo aprirà i battenti soltanto tra tre mesi ma il Milan non si ferma mai nella sua opera di scouting in giro per l'Italia e per il mondo. Il responsabile del settore, Geoffrey Moncada, lavora, infatti, a stretto contatto con Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e sportivo del club di Via Aldo Rossi, al fine di consegnare loro una lista ricca di talenti dai quali il Diavolo potrebbe attingere nel prossimo futuro. In fin dei conti, fu lui a segnalare Enzo Fernández alla 'M & M'. Aspettando Renato Sanches, però, il Benfica fu più veloce dei rossoneri ...