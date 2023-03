Ibrahimovic freme: si candida per giocare lunedì in Milan-Salernitana

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sta sempre meglio. Che Stefano Pioli non lo utilizzi titolare nel match di lunedì sera a San Siro?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan il quale, come noto, non è incluso nella lista UEFA e che, pertanto, non potrà prendere parte ai quarti di finale di Champions League in programma a metà aprile.

Il centravanti svedese, classe 1981, ha nel frattempo però completamente recuperato dopo l'operazione di ricostruzione dei legamenti crociati del ginocchio sinistro e lo scorso 26 febbraio, in occasione della sfida vinta per 2-0 a 'San Siro' contro l'Atalanta, ha fatto il suo ritorno in campo a 280 giorni di distanza dall'ultima volta.

Milan, Ibrahimovic sta tornando in condizione — Ibrahimovic è tornato, sta bene ed è un leone in gabbia. A Firenze, la scorsa settimana, rilevò a metà ripresa Olivier Giroud ma non è riuscito ad incidere. La condizione non è al top, ma è normale visto che ha 41 anni ed è stato fermo a lungo. Ma la testa - che si inserisce di diritto nel novero di quelle 'superiori' - fa tanto e Zlatan ha voglia di dire la sua.

In allenamento, ha riferito il quotidiano torinese, Ibra spinge, suda e sbuffa. Ha voglia di una gara vera. Con Giroud che, negli ultimi match, è sembrato un po' stanco e che avrebbe dunque bisogno di tirare il fiato, che non sia finalmente arrivato il momento di vedere nuovamente titolare il bomber di Malmö?

Pioli tentato di schierarlo dal 1' contro la Salernitana — Milan-Salernitana, gara di lunedì sera alle ore 20:45, potrebbe vedere l'impiego di uno tra Divock Origi e Ante Rebic al posto del francese. Questo secondo la logica. Ma con Ibrahimovic, per 'Tuttosport', la logica potrebbe non essere presa in esame. Anche perché Origi ha sprecato diverse chance nelle ultime settimane e perché Rebic, a Firenze, è stato tra i peggiori in campo del Diavolo.

Schierare Ibrahimovic titolare in Milan-Salernitana, per mister Stefano Pioli, rappresenta una grande tentazione. Anche perché lo svedese, nell'ultima settimana, si è allenato bene e con intensità. La stessa presenza di Zlatan in campo, poi, potrebbe accendere ulteriormente l'animo dei giocatori rossoneri, magari inconsciamente appagati dopo la prova di Londra contro il Tottenham. Nuovo stadio Milan a La Maura? Emergono tanti problemi >>>

