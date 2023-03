Calciomercato Milan – Ecco il piano per Retegui: cifre e dettagli

Mateo Retegui, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione, è stato pre-convocato per le partite della Nazionale Italiana

Daniele Triolo

Mateo Retegui, obiettivo di calciomercato del Milan, è uno degli argomenti trattati dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il nome del centravanti argentino, classe 1999, è uno di quelli, infatti, inseriti nella potenziale lista della spesa del Diavolo per rinforzare il reparto avanzato nella prossima stagione.

Retegui, di proprietà del Boca Juniors ma attualmente in prestito al Club Atlético Tigre, è finito sulla bocca di tutti da qualche giorno. Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha infatti deciso di pre-convocarlo per i prossimi impegni degli Azzurri, in programma il 23 marzo a Napoli contro l'Inghilterra e il 26 marzo a Ta' Qali contro Malta.

Calciomercato Milan, piace l'argentino Retegui — Il ragazzo, nato a San Fernando, in provincia di Buenos Aires, possiede il doppio passaporto grazie al nonno, Angelo Dimarco, originario di Canicattì (AG) ma che, successivamente, si trasferì proprio in Argentina alla ricerca di fortuna. Il Milan ha fatto seguire Retegui dai suoi osservatori e scout, in Sudamerica, per un lungo periodo: piace e sono in corso valutazioni per l'estate.

L'anno scorso, con la maglia del C.A. Tigre è stato capocannoniere del massimo campionato argentino con 19 gol in 27 partite. In quest'annata in corso, ne ha già segnati 6 in 6 gare. Il Diavolo lo ha visionato anche nella recente sfida di Superliga contro l'Argentinos Juniors.

Classico numero 9 da area di rigore. Può costare 18 milioni — Retegui piace al Milan, in vista del prossimo calciomercato estivo, perché ha il fiuto del gol da 'numero 9', così come il fisico del classico centravanti (sfiora i 190 centimetri e può ancora crescere). Ma quanto potrebbe costare al Diavolo un suo eventuale acquisto? Il C.A. Tigre può acquistare il 50% del suo cartellino dal Boca Juniors al termine di questo periodo di prestito, dividendo, poi, l'incasso di una sua cessione.

Prezzo? Esisterebbe, secondo il 'CorSport', una clausola da 18 milioni di euro che potrebbe essere utile per acquistarlo subito. Una valutazione che, visto il costo di tanti centravanti, alla lunga potrebbe anche risultare conveniente per il Milan. Nuovo stadio Milan a La Maura? Emergono tanti problemi >>>

