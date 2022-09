Milan Primavera, Abate: “Dobbiamo migliorare, ma il lavoro non ci spaventa”

"Felice per la vittoria, specialmente perché dà condizione e morale ai ragazzi. Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, ma quando non porti a casa punti qualcosina manca. Sono felice del gruppo, della prestazione di oggi dove abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Abbiamo rischiato su palla inattiva in 2-3 occasioni: dobbiamo migliorare tantissimo. La squadra ha cercato sempre di dettare ritmo, ricorrere al proprio gioco, alla propria idea e hanno saputo soffrire. Nei primi 10 minuti del secondo tempo sono rimasti in piedi con ordine e qualità".