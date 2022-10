Milan Primavera, Abate: “Passivi in difesa, non avvertiamo il pericolo”

Le parole di Abate

"È sembrato di vedere una partita in fotocopia ad altre volte. Abbiamo il controllo ma non avvertiamo il pericolo; in difesa siamo stati troppo passivi nel leggere le situazioni e nel non chiudere con cattiveria. Siamo giovani, dobbiamo lavorare per ambire a qualcosa d'importante. Il processo di miglioramento è ancora lungo, spero che una partita come questa possa anche scatenare in noi un po' di cattiveria e amor proprio. Se non vinci i contrasti, non avverti il pericolo e non hai la voglia e l'ambizione di emergere, non riesci a vincere le partite".