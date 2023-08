Milan Primavera, successo anche nella terza uscita: 6-0 al Levico Terme

Dopo il 20-0 all'Alta Anaunia e il 7-0 all'US Lana Sportverein, il Milan Primavera ha battuto anche il Levico Terme, club di Eccellenza. Doppiette per Tavernaro e Cuenca e reti di Sia e del prodigio Camarda. Per i ragazzi allenati da Ignazio Abate sono tre successi, 33 gol segnati e nemmeno una rete subita, un ottimo segnale in vista della stagione che sta per cominciare. LEGGI ANCHE: Milan, la nostra intervista in esclusiva a Carlo Pellegatti >>>