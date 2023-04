Milan-Lecce Primavera 3-1, la cronaca di ‘acmilan.com’ | News

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha superato 3-1 la capolista Lecce entro le mura amiche. Ecco la cronaca di 'acmilan.com'

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Ci sono vittorie e vittorie, questa è una delle più prestigiose e importanti della stagione. 3-1 al PUMA House of Football, prodotto di una ripresa scoppiettante: gol di Zeroli, Traorè e Sia; quella di Corfitzen alleggerisce solo il passivo. Battere la capolista Lecce, costretto ad arrendersi me senza ko in campionato da inizio novembre, è un segnale grande e forte: dà fiducia, consapevolezza ed energia per affrontare l'incandescente finale con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la zona bassa e più pericolosa della classifica. Ecco, la Primavera rossonera vista oggi può sicuramente farcela.

Buon approccio, primo tempo solido, ripartenza letale e ripresa concreta nel ricco menù del Vismara. La grossa differenza l'hanno fatta l'1-0 e il 2-0 segnati in fila, in generale però va sottolineata l'intera prestazione di spicco da parte dei rossoneri di Abate. Tre punti d'oro nella 29ª giornata di Primavera 1, il Milan sale a quota 36 e aumenta il vantaggio (+4, in attesa dei prossimi verdetti del weekend) rispetto alla lotta salvezza. Il prossimo impegno per proseguire nella corsa è già vicino, mercoledì 10 maggio alle 16.30 i nostri ragazzi saranno di scena a Bergamo - scontro diretto in casa dell'Atalanta - nel recupero del turno precedente.

LA CRONACA

Il Lecce capolista cerca di primeggiare in termini di prepotenza, ma il Milan è vigile e anche coraggioso nel partecipare alla lotta. Ecco i primi (timidi) segnali: all'8' tiro di El Hilali deviato; al 10' Corfitzen brucia Bozzolan e mette in mezzo, blocca Nava; al 16' tiro di Salomaa murato da Coubis. Dopo un avvio di sostanza, al 20' chance per Traorè: Cuenca è ispirato e affonda, Chaka raccoglie il pallone, prepara il destro ma lo spedisce alto. Esito identico, seppur meno pericoloso e da più lontano, per un tentativo al 35' di McJannet. Col passare del tempo crescono possesso e pressione degli avversari, i ragazzi di Abate però non rischiano e ripartono appena possibile. 0-0 al riposo.

A inizio ripresa la gara si squarcia nel giro di pochissimo, merito dei rossoneri capaci di scartare il pacchetto completo: vantaggio e raddoppio. Al 46' Bozzolan crossa, Cuenca riceva e appoggia per il diagonale rasoterra all'angolino di Zeroli. Al 50' El Hilali riparte in fascia e serve un cioccolatino per Traorè, il quale sottomisura deve solo spingere dentro. Uno-due micidiale, i giallorossi lo accusano e faticano a rialzarsi: al 57' Zeroli si oppone a McJannet; al 66' la minaccia Corfitzen si libera e calcia, sopra la traversa.

I cambi provocano delle scosse, non a caso all'84' è di Hegland l'assist per Corfitzen, preciso nel disegnare il mancino che accorcia le distanze. Nel finale gli ospiti si gettano a capofitto in avanti, ma senza creare vere occasioni. A differenza del Diavolo, spietato al 95' quando in ripartenza Sia gode di una prateria per correre, saltare Borbei e depositare in rete il 3-1 della vittoria. Triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-LECCE 3-1

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Simić, Bozzolan; Victor (40'st Gala), Foglio (32'st Malaspina), Zeroli; Cuenca (27'st Alesi), El Hilali (40'st Nsiala), Traorè (32'st Sia). A disp.: Bartoccioni, Torriani; Bartesaghi, D'Alessio, Paloschi; Capone, Longhi. All.: Abate.

LECCE (4-3-3): Borbei; Muñoz (22'st Kljun), Lemmens, Hasić, Dorgu; McJannet, Berisha, Samek; Corfitzen, Bruhn (22'st Daka), Salomaa (35'st Hegland). A disp.: Moccia; Bruns, Russo; Borgo, Gueddar. All.: Coppitelli.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Gol: 1'st Zeroli (M), 5'st Traorè (M), 39'st Corfitzen (L), 50'st Sia.

Ammoniti: 37' Casali (M), 35'st Malaspina (M), 44'st Bozzolan (M), 51'st Sia (M).

Espulsi: al 48'st Coppitelli (Mister Lecce) e Abate (Preparatore Portieri Milan) dalla panchina.