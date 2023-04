Probabili formazioni Roma-Milan, Dybala in panchina: Pioli con i titolari

Roma e Milan , la partita che andrà in scena tra poche ore allo Stadio Olimpico potrebbe essere fondamentale per la zona Champions. L'edizone odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta le ultime sulle probabili formazioni .

Roma-Milan, le probabili formazioni

La Roma dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1: con la defezione di Llorente, non ci dovrebbero essere dubbi in difesa. Sugli esterni, invece, Zalewski sarebbe leggeremente favorito su Celik. Centrocampo a due composto da Matic e Cristante con avanti Pellegrini. Dubbi in attacco: Belotti e El Shaarawy sono favoriti rispetto a Dybala e Abraham che dovrebbero partire dalla panchina.