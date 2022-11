Coppa Italia Primavera, il Milan sfida il Genoa: Lazetic in panchina

Il Milan primavera scende in campo: oggi la sfida contro il Genoa, valida per il secondo turno di Coppa Italia. Marko Lazetic in panchina

Oggi mercoledì 9 novembre va in scena la sfida tra Milan e Genoa. Gara che sarà valida per il secondo turno della Coppa Italia Primavera. La partita si gioca adesso, alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara. La squadra guidata da Ignazio Abate arriva dalla vittoria in campionato per 4-0 contro l'Atalanta. I rossoneri partono favoriti, ma dovranno fare a meno della loro stella, almeno all'inizio.