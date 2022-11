Milan, Ancelotti ricorda: “Chiamai Berlusconi e gli dissi che …”

Da oggi, mercoledì 9 novembre è disponibile, in esclusiva sull'app di DAZN, il docufilm che celebra le notti rossonere in Champions League , nel periodo magico tra il 2003 e il 2007.

Sull'inizio dell'esperienza al Milan : "Non ho fatto una bella figura nei confronti del Parma, perché la parola l’avevo data, ma il richiamo del Milan era troppo forte. Chiamai Berlusconi per convincerlo e gli dissi “mi compri Nesta e vinciamo la Champions” ".

Sulla finale del 2003 : "Non eravamo i favoriti, eravamo più tranquilli, anche il fatto di aver superato questa pressione della semifinale ha spostato, diciamo, tutte le pressioni dal lato della Juve. La Juve era la squadra che mi aveva esonerato due anni prima e pensavo di aver subìto un torto a essere mandato via dalla Juve. Quella era la serenità di pensare che alla fine i conti tornano ".

Sulla finale del 2007: "In questo tipo di partita non è solo l'aspetto fisico che conta… sapevo che Pippo poteva inventare qualcosa".