Coppa Italia Primavera, il Milan giocherà contro lo Spezia: la data

La Lega Serie A ha diramato il tabellone con le date e gli accoppiamenti per quanto riguarda la Coppa Italia Primavera: sarà Milan-Spezia. La formazione, che da questa stagione sarà allenata da Ignazio Abate, inizierà a giocare a partire dai 32esimi di finale. Appuntamento per il 19 ottobre prossimi per la prima gara del Milan Primavera in Coppa Italia.