Calendario Milan Primavera: il mese di agosto dei ragazzi di Giunti

Il calendario del mese di agosto del Milan Primavera di Federico Giunti: ancora da fissare le prime amichevoli della stagione 2021-2022

(fonte: acmilan.com) - "Il Milan Primavera di Mister Giunti, confermato alla guida anche per questa stagione, si è ritrovato lo scorso 27 luglio a Milanello per i primi test fisici. Nelle prossime settimane proseguirà la preparazione sempre presso il centro sportivo di Carnago, in attesa delle prime amichevoli per preparare una stagione ricca di appuntamenti tra il Campionato Primavera 1, la Coppa Italia Primavera e la UEFA Youth League". Milan, svolta per l'esterno destro d'attacco: le ultime news >>>