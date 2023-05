Calendario Milan Primavera, gli impegni di maggio dei rossoneri di Abate

Il calendario del Milan Primavera di Ignazio Abate in questo mese di maggio appena iniziato: 6 partite di campionato per chiudere la stagione

(fonte: acmilan.com) "Sei partite per tenere a distanza la zona playout e chiudere con serenità questa annata storica. Dopo la semifinale di Youth League, il Milan Primavera di Ignazio Abate è tornato con la giusta mentalità in campionato battendo il Lecce capolista. Un buon momento, dunque, da confermare fino al termine della stagione: 18 punti in palio e alcune trasferte delicate da affrontare. Andiamo a scoprire il calendario della Primavera da qui a fine stagione.