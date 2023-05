Calciomercato Milan – Inserimento del Newcastle su Fresneda: il punto

Ivan Fresneda, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, interessa molto anche al Newcastle. Nuovo duello come con Sven Botman?

Il Milan ha messo nel mirino, per il prossimo calciomercato estivo, il giovane Iván Fresneda , classe 2004 , terzino destro del Real Valladolid che ha già giocato 20 partite tra Liga (18) e Coppa del Re (2) in questa stagione con la squadra biancoviola.

L'interesse del Diavolo, confermato tanto in Spagna quanto nel nostro Paese, potrebbe presto sfociare in un'offerta del club rossonero al club iberico. Se, però, davvero il Milan vorrà puntare su Fresneda, dovrà sbrigarsi, perché la concorrenza comincia a farsi folta ed agguerrita.

Come riferito da 'TeamTalk', infatti, in Premier League Fresneda piace a molti club. Arsenal e Newcastle lo avevano cercato nell'ultima sessione di gennaio, ma non se n'è fatto nulla. Ora i 'Magpies' vorrebbero riprovarci e sono in forte pressing sul giocatore.

Newcastle sul terzino del Real Valladolid: ecco quanto costa

La squadra di Eddie Howe, in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League, è molto interessata e potrebbe mettere i bastoni tra le ruote del Milan così come ha fatto un anno fa per Sven Botman. Poi effettivamente finito in Inghilterra. Il prezzo di Fresneda, ha riportato 'TeamTalk', è di 19 milioni di sterline, pari a 22 milioni di euro. Mercato Milan, la grande idea a centrocampo >>>