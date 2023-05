Calciomercato Milan – Centrocampo, l’ultima grande idea dei rossoneri

La sessione estiva di calciomercato è ancora lontana. Il Milan di Stefano Pioli, impegnato nella corsa per un posto nella prossima Champions League e nelle semifinali dell'attuale torneo, vivrà un mese di maggio a tutta birra per cercare di conquistare tutti gli obiettivi per i quali è ancora in gara. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, sono sempre operativi ed alla ricerca di operazioni che esaltino il valore tecnico della rosa rossonera.