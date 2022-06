Calciomercato Milan – La Primavera pronta al ricambio: ecco chi saluta

Movimenti di calciomercato per il Milan anche per quanto riguarda la Primavera. Ecco chi saluterà in estate i rossoneri

Redazione

Il Milan si prepara a diversi movimenti di calciomercato per quanto riguarda la squadra Primavera. In attesa di conoscere chi sarà il nuovo allenatore, si possono già ipotizzare quali saranno i giocatori che nel corso di questa estate saluteranno il Vismara. A partire dai classe 2002, che quest'anno sono stati impiegati da fuori quota.

Partiamo dal portiere danese Andreas Jungdal, che ha saltato la parte finale di stagione per un problema di salute. Durante l'annata ha ricevuto diverse convocazioni in prima squadra anche in Champions League ed ha un contratto in scadenza nel 2024.

Luca Stanga, difensore italo-rumeno, in prima squadra ci ha anche esordito nel finale di Venezia-Milan. Un grande ricambio ci sarà a centrocampo, dove partiranno in prestito Giovanni Robotti, Filippo Tolomello ed Enrico Di Gesù. Su quest'ultimo c'è l'interesse della Lucchese, che lo ha visionato nelle ultime gare stagionali.

Difficile invece la situazione di Andrea Capone, ancora alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato di circa un mese e mezzo fa. Un infortunio grave che lo terrà fuori quanto meno fino a dicembre/gennaio e che ne complica una possibile partenza.

Saluterà, ma a titolo definitivo, il difensore Marco Bosisio, che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Su di lui c'è il forte interesse del Bari, che è ormai vicino alla chiusura. Non resteranno nel Milan Primavera neanche diversi 2003, su cui si accende il calciomercato.

Primo fra tutti Marco Nasti, che dopo una stagione da sogno si appresta al salto nel calcio professionistico. Su di lui sondaggi di diverse squadre, ma prima di sciogliere il nodo futuro vuole trascinare l'Italia U19 nel prossimo Europeo. Manifestazione a cui prenderanno parte anche Sebastiano Desplanches e Andrei Coubis, due giovani che si sono fatti valere durante l'anno e che puntano ad un prestito per farsi le ossa tra i grandi.

Lo stesso vale per Marko Lazetic, serbo classe 2004 che in Primavera ci ha passato un paio di mesi e che punta ad un club di Serie B che gli conceda spazio. Si è parlato giorni fa di un interesse del Cagliari. Milan, occasioni importanti in Francia: le ultime news di mercato >>>