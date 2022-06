Calciomercato Milan – Occasioni importanti in Francia: le ultime news

Il Milan campione d'Italia in carica, in questo calciomercato estivo, è impegnato nel potenziamento del proprio organico. Paolo Maldini e Frederic Massara, in procinto di rinnovare il loro contratto, stanno costruendo una squadra sempre più forte per potersi ripetere in Serie A e per disputare una Champions League di livello superiore rispetto all'ultima edizione. Tante le operazioni messe in piedi che, però, prossimamente andranno finalizzate.