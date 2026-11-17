Il Milan Primavera si trova alla pausa di novembre al settimo posto in classifica con 16 punti, a soli 5 punti dal Parma in testa al campionato. Il Diavolo arriva da un ottimo periodo di forma: vittorie contro Cagliari, Monza e Albinoleffe e sconfitta contro la Fiorentina. La squadra di Renna tornerà in campo il prossimo 22 novembre contro la Lazio Primavera.

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I numeri stagionali di Andrea Cullotta con il Milan Primavera

Presenze : 10

: 10 Partite da titolare : 10

: 10 Minuti totali giocati : 900

: 900 Gol : 2

: 2 Tiri totali (per partita) : 2,0

: 2,0 Assist : 0

: 0 Passaggi riusciti (per partita) : 57,9 (92%)

: 57,9 (92%) Palloni recuperati per partita : 10,8

: 10,8 Duelli totali vinti : 6,6 (64%)

: 6,6 (64%) Dribbling subiti per partita: 0,9

Chi è Andrea Cullotta: ruolo e caratteristiche tecniche

Ecco qualche numero interessante: sono 20 i gol fatti e 13 subiti. Quello che sorprende in modo positivo è la media d'età dei calciatori scesi in campo ovvero 18,2 anni, davvero molto bassa, sintomo di come il Milan Primavera punti tantissimo sui giovani di talento. Uno dei leader indiscussi della squadra è il capitano Andrea Cullotta Ecco i suoi numeri stagionali nel campionato italiano Under 20 (dal sito):Chi è? Nato il 10 marzo 2008 è un difensore centrale entrato nel vivaio del club nella stagione 2014-15. Di fatto è un prodotto deldel Milan. Piede forte il mancino, quello che si vede subito all'occhio è la sua leadership difensiva e la sua maturità nonostante la giovane età.

In fase offensiva può essere un'arma molto interessante sui calci piazzati, dove sa inserirsi molto bene ed essere letale sui colpi di testa. A livello difensivo è un calciatore molto aggressivo: sa anticipare l'attaccante avversario e sa leggere le giocate in anticipo molto bene. In più sa già impostare con una certa tranquillità dal basso e sa reggere l'impatto anche di giocatori fisici nell'uno contro uno.

I margini di miglioramento del classe 2008

Su cosa può ancora migliorare? Sicuramente sulla difesa a campo aperto e sul lungo, quando deve recuperare con la velocità, specialmente nel caso di una difesa molto alta. In questi frangenti Cullotta fatica ancora un po'.