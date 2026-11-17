Il Milan Primavera di Renna punta sui giovani e sul capitano Andrea Cullotta: la classifica, i numeri della squadra e il focus sul difensore classe 2008
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Il Milan Primavera si trova alla pausa di novembre al settimo posto in classifica con 16 punti, a soli 5 punti dal Parma in testa al campionato. Il Diavolo arriva da un ottimo periodo di forma: vittorie contro Cagliari, Monza e Albinoleffe e sconfitta contro la Fiorentina. La squadra di Renna tornerà in campo il prossimo 22 novembre contro la Lazio Primavera.
I numeri stagionali di Andrea Cullotta con il Milan PrimaveraEcco i suoi numeri stagionali nel campionato italiano Under 20 (dal sito Sofascore):
- Presenze: 10
- Partite da titolare: 10
- Minuti totali giocati: 900
- Gol: 2
- Tiri totali (per partita): 2,0
- Assist: 0
- Passaggi riusciti (per partita): 57,9 (92%)
- Palloni recuperati per partita: 10,8
- Duelli totali vinti: 6,6 (64%)
- Dribbling subiti per partita: 0,9
Chi è Andrea Cullotta: ruolo e caratteristiche tecnicheChi è Cullotta? Nato il 10 marzo 2008 è un difensore centrale entrato nel vivaio del club nella stagione 2014-15. Di fatto è un prodotto del settore giovanile del Milan. Piede forte il mancino, quello che si vede subito all'occhio è la sua leadership difensiva e la sua maturità nonostante la giovane età.
In fase offensiva può essere un'arma molto interessante sui calci piazzati, dove sa inserirsi molto bene ed essere letale sui colpi di testa. A livello difensivo è un calciatore molto aggressivo: sa anticipare l'attaccante avversario e sa leggere le giocate in anticipo molto bene. In più sa già impostare con una certa tranquillità dal basso e sa reggere l'impatto anche di giocatori fisici nell'uno contro uno.
I margini di miglioramento del classe 2008Su cosa può ancora migliorare? Sicuramente sulla difesa a campo aperto e sul lungo, quando deve recuperare con la velocità, specialmente nel caso di una difesa molto alta. In questi frangenti Cullotta fatica ancora un po'.
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