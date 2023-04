Milan, l’Under 18 affronta la Spal con vista secondo posto | News

(fonte: acmilan.com) Dieci. Dieci come le vittorie in campionato dopo il 3-0 al Cagliari. Dieci come i gol Chiesurin dopo la doppietta nella 12ª giornata di ritorno. In mezzo alle soste, compresa questa per il weekend di Pasqua, gli Under 18 del Milan hanno riscattato il pareggio casalingo col Torino (2-2) e sempre al PUMA House of Football ridato slancio alle proprie ambizioni.