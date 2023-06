Milan Under 17, oggi le semifinali : ecco quando giocheranno i rossoneri

(fonte:figc.it) - Dopo l'assegnazione dei titoli Under 18 Professionisti, Under 17, Under 16 e Under 15 di Serie C, le Marche si preparano a ospitare la fase finale a 4 dell'Under 17 Serie A e B che oggi, mercoledì 21 giugno, vedrà sfidarsi Roma-Milan alle ore 17 allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto (AP) e Inter-Fiorentina alle ore 20.30 allo stadio del Conero di Ancona. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN e su figc.it e metteranno in palio un posto per la finale in programma venerdì 23 sempre ad Ancona. Tra i protagonisti delle semifinali scudetto diversi Azzurrini che, un mese fa, hanno preso parte all'Europeo Under 17 in Ungheria: da capitan Mattia Mannini della Roma, che affronterà Vittorio Magni (difensore del Milan) a Edoardo Sadotti della Fiorentina, figlio d'arte (il papà Mirco vestì le maglie, tra le altre, di Monza e Lecce) che si troverà davanti Matteo Cocchi (sotto età) e Giacomo De Pieri dell'Inter, che schiererà anche Jean Castegnaro e Francesco Tommasi, già nelle Marche con l'Under 18 e Mattia Mosconi (2007), talento della Nazionale Under 16. Nel giro azzurro anche Filippo Scotti (Milan). Hanno giocato l'ultimo Europeo anche gli sloveni Lovro Golič e Luka Mlakar e lo svizzero Alessandro Gianni Romano (Roma).