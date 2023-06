Mercato Milan – Contatti in corso per l’astro nascente del calcio europeo

Il mercato del Milan sta entrando nel pieno del gioco. Dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic e la rivoluzione all'interno della società, i rossoneri adesso stanno monitorando diversi profili con il fine di rinforzare la rosa allenata da Stefano Pioli . Uno dei reparti che verrà rinforzato maggiormente sarà quello offensivo, considerato che, oltre lo svedese, anche Brahim Diaz ha salutato il Diavolo per fare ritorno al Real Madrid. Con altri calciatori - come ad esempio Rebic e Origi - pronti a dire addio, il Milan avrebbe individuato un talento da poter inserire all'interno della squadra di Stefano Pioli.

Il profilo corrisponde al nome di Arda Guler, calciatore turco classe 2005 in forza al Fenerbahce. A detta di tanti, si tratta di uno talenti più cristallini in circolazione, tanto da aver attirato l'attenzione non solo del Milan ma anche di altri grandi club europei. Nonostante piaccia a diverse squadre, in questo momento il Diavolo sembrerebbe essere in vantaggio sulla concorrenza. Ciò è confermato anche dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il quale ha dato un importante aggiornamento sulla trattativa attraverso il suo profilo Twitter.