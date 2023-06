Tonali tra Milan e Newcastle: ecco cosa sta succedendo | PM News

In secondo luogo, l'eventuale offerta del Newcastle (o di qualsiasi altra squadra) per Tonali dovrà essere irrinunciabile per essere presa in considerazione . A quel punto, se arriverà, verranno fatte delle valutazioni: dalla cifra giudicata congrua affinché il giocatore vada via, agli eventuali sostituti che si possono reperire nel mercato . Il tutto, secondo quanto trapela, con il fine ultimo di uscire dalle dinamiche di compravendita con una squadra rinforzata .

Tre condizioni affinché un giocatore possa lasciare i rossoneri

Tonali potrebbe rappresentare, però, un caso a parte rispetto a quello di altri giocatori, visto che è milanista e molto legato all'ambiente. La terza condizione affinché la trattativa possa andare in porto è che deve essere il giocatore a chiedere, eventualmente, di essere ceduto. Perché da parte del Milan, sulla carta, la volontà non c'è. A meno che, per l'appunto, il ragazzo non chieda di provare un'esperienza diversa in questa fase della carriera. Non sembra essere, questo, il caso di Tonali. Vediamo la vicenda come evolverà nelle prossime ore.