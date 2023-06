Milan Under 16, fine della corsa: i risultati del weekend

L'U15 femminile batte la Juventus e vola in Semifinale, mentre il Milan U16 maschile cede alla Roma. Il report di 'acmilan.com'

Termina invece la stagione dell'U16 maschile, che non riesce a rimontare il 3-1 dell'andata contro i giallorossi e si ferma a pochi centimetri dalla Finale Scudetto: a Trigoria finisce 2-0 per la Roma. Applausi per la formazione di Mister Baldo, protagonista di una entusiasmante stagione.