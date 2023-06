Calciomercato Milan – Chi è Guler: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche — Guler esordisce in prima squadra il 19 agosto 2021, in occasione dell'incontro dei play-off di Europa League vinto per 1-0 contro l'HJK. Tre giorni dopo debutta anche in Super Lig, nella vittoria per 2-0 contro l'Antalyaspor, partita nella quale trova anche il suo primo gol con la squadra turca. Realizza la sua prima doppietta in campionato il 15 agosto 2022, nella vittoria per 6-0 sul campo del Kasımpasa. Convocato dal ct della Turchia, Stefan Kuntz, esordisce ufficialmente con la maglia della nazionale maggiore il 19 novembre 2022, all'età di 17 anni in occasione della vittoria nell'amichevole contro Repubblica Ceca. Il 16 giugno 2023, poi, viene schierato per la prima volta da titolare contro la Lettonia in un match di qualificazione ad Euro2024. Realizza il suo primo gol in nazionale tre giorni più tardi, il 19 giugno nella partita casalinga contro il Galles, fissando il punteggio sul definitivo 2-0.

Ruolo — Considerato come uno dei più grandi talenti del calcio europeo e non solo, a diciotto anni sembra già pronto per il grande salto di qualità. Guler possiede una qualità sopraffina, tipica dei trequartisti destinati ai più grandi palcoscenici. Mancino e con la possibilità di essere schierato anche come esterno destro, il classe 2005 è dotato di una grandissima creatività che, unita ad un’ottima visione di gioco e ad una grande bravura nel passaggio, fa di lui anche un eccellente rifinitore. Ciò che lo contraddistingue, però, è una maturazione tattica già ben sviluppata che gli permette di essere spesso nella zona migliore per aiutare la squadra. Nel 2022 è stato inserito nella lista "Next Generation" dei sessanta migliori talenti nati nel 2005, redatta dal quotidiano inglese The Guardian.

Formula dell'operazione — I fari dei top club europei erano già ben puntati su di lui e quest'estate potrebbe essere cruciale per la sua carriera. Nonostante un contratto fino al 2025 con il Fenerbahce, infatti, una clausola rescissoria potrebbe facilitare tutte le squadre che sognano di averlo nella propria rosa. Tale clausola rescissoria varrebbe circa 17 milioni di euro e si sarebbe attivata poiché Guler ha raggiunto il traguardo dei 1500 minuti giocati in questa stagione. Un prezzo irrisorio per le qualità del giovane talento ma che potrebbe far scoppiare un incredibile asta al rialzo per quanto riguarda il suo ingaggio. In Italia il Milan sembrerebbe molto interessato al suo profilo, ma attenzione anche al Napoli e alle squadre di Premier League come l'Arsenal e il Manchester United.