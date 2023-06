Calciomercato Milan – Duello con il Napoli per Schuurs?

Come riportato da tuttomercatoweb, il Milan potrebbe sfidare il Napoli il questo calciomercato per Perr Schuurs

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , potrebbe anche cercare dei rinforzi in difesa. Dopo i rumor su N'Dicka, poi passato alla Roma, i rossoneri potrebbero sondare il terreno anche per un difensore della Serie A, che ha fatto benissimo nella scorsa stagione. Ecco le ultime novità, anche su una possibile sfida con il Napoli.

Calciomercato Milan, piace anche Schuurs?

Come riportato da tuttomercatoweb, il Napoli alla ricerca di un erede per il partente Kim, avrebbe messo nel mirino Perr Schuurs. Il crack del Torino è uno dei giocatori più ambiti a livello europeo, Newcastle e Liverpool sono solo le ultime squadre filtrate sul forte centrale olandese ex Ajax. Non solo Napoli, però: il chief scout e nuovo riferimento del mercato del Milan, Geoffrey Moncada, sarebbe un suo estimatore, con i rossoneri che potrebbero inserirsi con forza nella trattativa per Schuurs.