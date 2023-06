Calciomercato Milan – Schira: “Derby con l’Inter per Openda, ma …”

Sarà un calciomercato estivo scoppiettante per Milan e Inter . In particolare, per quanto riguarda i rispettivi reparti offensivi. I rossoneri di Stefano Pioli , infatti, hanno perso Zlatan Ibrahimović , che si è ritirato dal calcio giocato e, intanto, si sono ripresi Lorenzo Colombo dal Lecce . Sono cedibili, però, sia Ante Rebić sia Divock Origi e tutto lascia pensare che il Milan, in questa sessione di trattative, acquisti uno se non addirittura due attaccanti.

Calciomercato - Milan e Inter ancora sulle tracce di Openda

Discorso similare può essere fatto per i nerazzurri di Simone Inzaghi. In partenza Edin Džeko, che, arrivato in scadenza di contratto, è molto vicino alla firma di un ricco biennale con i turchi del Fenerbahçe. È tornato al Chelsea per fine prestito Romelu Lukaku e non è detto che i 'Blues' liberino nuovamente 'Big Rom' per un secondo ritorno a Milano. Infine, è cedibile Joaquín 'Tucu' Correa, che tra infortuni e prestazioni altalenanti, non ha mai convinto.