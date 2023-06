Ex Milan, Inzaghi rivela: “Ho smesso un anno prima: colpa di Allegri”

1 di 5 EX MILAN, INZAGHI IN UN LIBRO

Filippo Inzaghi, ex attaccante (126 gol in 300 partite) ed ex allenatore (nella stagione 2014-2015) del Milan, ha scritto - insieme a G.B. Olivero, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', il suo primo libro. Si intitola 'Il momento giusto', edito da Cairo Editore e sarà presentato questo pomeriggio, alle ore 18:30, presso la 'Mondadori' di Milano. Prima, però, dalle 12:30 alle 13:30, ci sarà un evento a 'Casa Milan' in cui i primi, fortunati 70 tifosi rossoneri che acquisteranno il libro di Inzaghi presso lo store della sede del club meneghino avranno l'opportunità di incontrare SuperPippo e di farsi autografare la loro copia della sua opera letteraria. Sulla 'rosea' di questa mattina pubblicata una ricca anticipazione di ciò che troveremo nelle pagine del libro di Inzaghi, buona lettura!