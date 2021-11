Milan Under 15, è Camarda show: tripletta nel derby contro l’Inter

Francesco Camarda continua a far parlare di sé: tre gol in Inter-Milan 1-3, ultima giornata del campionato Giovanissimi Nazionali Under 15

Daniele Triolo

Non si ferma più Francesco Camarda, classe 2008, bomber 13enne che gioca nel Milan Under 15 allenato da mister Roberto Bertuzzo. Il giovane centravanti, che già era balzato agli onori delle cronache qualche settimana fa per aver segnato una rete pazzesca, è una vera e propria macchina da gol per il Diavolo. Più di una speranza per un roseo futuro.

Ieri, infatti, in occasione del derby Inter-Milan del campionato Giovanissimi Nazionali Under 15, Girone B, Camarda ha messo a segno una tripletta, schiantando, di fatto, quasi da solo i nerazzurri, sconfitti 1-3. Per Camarda siamo già a quota 9 gol realizzati in 6 presenze in campionato.

Il ragazzo, finora, è sempre andato a segno nelle gare contro L.R. Vicenza, Hellas Verona (2), Atalanta, Venezia, Pordenone e, per l'appunto, Inter (3). Ne sentiremo sicuramente parlare ancora.