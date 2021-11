Calciomercato Milan – Duello con la Juve per il nuovo Pogba: il punto

Il Milan ha una precisa strategia di calciomercato sin da quando, luglio 2018, il club rossonero è diventato di proprietà del fondo Elliott Management Corporation. Ovvero, quella di puntare su calciatori giovani, di talento, che possano crescere ed esplodere in maglia rossonera. Magari, non troppo costosi in termini di cartellini ed ingaggio. Questa filosofia ha consentito di poter lanciare calciatori quali Ismaël Bennacer o Rafael Leão, giusto per citarne un paio. E, a quanto pare, verrà perseguita anche nel prossimo futuro.