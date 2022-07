Milan Under-15, importante riconoscimento per Camarda: i dettagli

Importante riconoscimento per il baby bomber del Milan Under-15Francesco Camarda, laureatosi campione d'Italia di categoria con i rossoneri. A livello giovanile la società di via Aldo Rossi si è tolta grandi soddisfazioni, dimostrando come il vivaio del Milan sia davvero florido. Dopo lo scudetto nella categoria Under-15, il giovane Camarda, nella giornata di ieri a Macerata (città europea dello Sport 2022), si è aggiudicato il premio di "Best Player" assegnato da La Giovane Italia. Il Milan nutre grandi speranze in Camarda, autore di valanghe di reti nelle giovanili rossonere. Ma è ancora troppo presto per parlarne, lasciamolo crescere senza pressioni.