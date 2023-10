Milan, settore giovanile: i risultati del weekend | NEWS

(fonte:acmilan.com) - L'ottobre del Settore Giovanile rossonero si chiude con una nuova due giorni ricca di vittorie e gol per le nostre rappresentative: dalla Primavera in giù, diversi i risultati degni di nota. Tris di successi interni per le tre Under maschili impegnate in campionati nazionali: l'Under 17 ne fa 6 al Como, mentre Under 16 e Under 15 vincono la doppia sfida contro l'Udinese. Bel successo esterno per l'Under 15 femminile campione d'Italia in carica, pari casalingo per l'Under 17 femminile.