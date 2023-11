Milan, i risultati del weekend del Settore Giovanile rossonero | News

(fonte: acmilan.com) Prosegue, dopo un nuovo fine settimana di partite del Settore Giovanile rossonero, il campionato di vertice di tre nostre rappresentative: Under 17, Under 16 e Under 15. Per i primi, decima vittoria in dieci giornate nello scontro diretto sul campo del Lecco: adesso il vantaggio in classifica è di 11 punti proprio sui lecchesi secondi. Doppia affermazione, invece, per U16 e U15 contro il Brescia: 3-1 per la squadra di Baldo, al comando a pari merito con l'Inter (24 punti in 9 giornate); 2-0 per quella di Bertuzzo, che insegue a -1 l'Atalanta capolista. Bella vittoria esterna per l'U17 femminile.