Milan, Camarda tra convocazione e glamour: ma è giusto per il ragazzo?

Il Milan si trova in difficoltà in attacco. Stavolta non parliamo di mercato o almeno non solo. I rossoneri, contro la Fiorentina, dovranno fare a meno di Olivier Giroud, squalificato per due giornate di Serie A dopo il rosso preso per proteste in Lecce-Milan. Non solo: anche Leao, molto probabilmente, sarà fuori contro i viola, a causa del suo infortunio muscolare. Pioli potrebbe quindi trovarsi con i soli Jovic e Okafor in una partita che sarà fondamentale per la classifica del Milan. SportMediasetlancia una possibile soluzione: ovvero chiamare dalla Primavera il talento Francesco Camarda. Un'opzione richiesta anche da molti tifosi rossoneri. L'attaccante classe 2008 sta facendo vedere tutto il suo talento con i ragazzi di Abate, grazie a giocate e gol bellissimi, soprattutto in Youth League. Ma sarebbe davvero il momento buono per vederlo in prima squadra?