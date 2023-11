Youth League, Milan-PSG: gol in rovesciata del talento Camarda | Video

Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan Primavera, ha segnato un fantastico gol in rovesciata contro il PSG in Youth League

In attesa di assistere al match di questa sera tra Milan e PSG, che rappresenta una grande opportunità per i rossoneri di Stefano Pioli di dare una svolta al proprio cammino in Champions League, questo pomeriggio si sta giocando la sfida di Youth League tra i giovani rossoneri e i pari età parigini. I ragazzi di Ignazio Abate, dopo la sconfitta di misura dell'andata, vogliono ben figurare di fronte al pubblico amico riunitosi al 'Puma House of Football'.