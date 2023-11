Milan, Leao di nuovo a Milanello: “Ci stiamo arrivando” | FOTO

Il Milan si prepara per il rientro: i rossoneri sono al momento in pausa per via delle partite delle varie Nazionali. Il Diavolo, poi, avrà due gare fondamentali. La prima in Serie A contro la Fiorentina. Poi quella di Champions League contro il Borussia Dortmund. Uno dei problemi per il Milan è quello degli infortuni: i rossoneri, infatti, potrebbero dover fare a meno di Rafael Leao per entrambe le gare. Il portoghese è ai box per l'infortunio muscolare nell'ultima partita di campionato contro il Lecce. Ecco le ultime novità.