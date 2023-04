Milan, i risultati del weekend del Settore Giovanile: bene l’Under 17

(fonte: acmilan.com) Ultima giornata di stagione regolare con vittoria per l'Under 17 di Lantignotti: i rossoneri, già certi del 2° posto nel girone, battono 3-2 in trasferta il Brescia e arrivano nel migliore dei modi alla fase a eliminazione diretta che assegnerà lo Scudetto di categoria. Un bel successo come i due raccolti da U17 e U15 femminili, che proseguono a vele spiegate il loro cammino nella fase interregionale. Cade in casa l'Under 18 contro il Parma, mentre la Primavera femminile viene fermata sul pari dal Sassuolo: le ragazze di Corti scivolano al 2° posto, a -1 dalla Juventus (ultima giornata domenica 30, sul campo del Parma), e ora guardano al sorteggio di mercoledì 26 che determinerà abbinamenti e orari delle Final Four Scudetto di maggio.