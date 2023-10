Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile rossonero | News

(fonte: acmilan.com) È il weekend dei big match per le Primavera rossonere: la squadra maschile andrà a Roma da capolista, quella femminile giocherà il Derby al PUMA House of Football. Impegno importante anche per l'Under 18, in casa del Cagliari appena sotto (-1) in classifica. Under 17 a riposo, U16 e U15 faranno visita alla Feralpisalò per proseguire nel buon momento. Tris di gare contro l'Enotria per i più piccoli, compresa l'U10 femminile, all'interno di un ricco programma.