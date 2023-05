Milan Primavera Femminile, stop in semifinale contro la Roma | News

Il Milan Primavera Femminile si è arreso in Semifinale Scudetto contro la Roma. Ecco la cronaca di 'acmilan.com'

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Si chiude con un risultato oltremodo bugiardo il cammino in campionato della Primavera femminile rossonera. La Semifinale Scudetto di Cologno al Serio (BG) sorride alla Roma con un 3-0 che non rispecchia l'equilibrio visto sul campo tra le due squadre. Le rossonere di Mister Corti, dopo il secondo posto nella regular season, si arrendono alle giallorosse, che conquistano la quinta Finale consecutiva e vanno ora alla caccia del quarto titolo.

Dopo un buon inizio di match, la Primavera rossonera ha concesso il vantaggio alla Roma poco dopo la mezz'ora e nella ripresa le due reti conclusive sono arrivate oltre il 90', con il Milan in inferiorità numerica per l'espulsione di Crevacore. La squadra di Corti ha comunque lottato fino alla fine andando in diverse occasioni vicina al gol che avrebbe pareggiato la partita. Rete che non è arrivata anche per merito delle parate di Merolla, che ha tenuto a galla la Roma: un applauso alle nostre ragazze e un in bocca al lupo alle nostre avversarie per la Finale.

LA CRONACA

Approccio importante delle rossonere, che dopo meno di un minuto calciano già pericolosamente in porta con Renzotti, che chiude con un diagonale di destro una lunga cavalcata palla al piedee: para a terra Merulla. Ancora noi al 22', quando Sevenius anticipa di testa sul primo palo ma il portiere avversario devia in maniera provvidenziale. Cresce la Roma dopo la mezz'ora e trova il vantaggio al 34' con Kramzar: incomprensione tra Beka e Premoli, la palla arriva alla centrocampista giallorossa che di potenza trova il pertugio per il vantaggio.

Nella ripresa la partenza è ancora di marca rossonera e al 55' Galdini, da ottima posizione, chiude troppo il destro sul primo palo. Cambi per Corti, e la subentrata Letizia Rossi al 60' di testa manca di poco il bersaglio. Beka si riscatta e al 65' in uscita chiude la porta a Pellegrino Cimo, ma tra il 73' e il 75' sale in cattedra Merolla: prima vola sotto la traversa sul destro da lontano di Crevacore, al 75' chiude sul primo palo la conclusione ravvicinata di Rossi. Al 90' Crevacore rimedia due cartellini gialli in pochi istanti e viene espulsa, sulla seguente punizione è ancora Kramzar a trovare la rete del 2-0. Al 95' in contropiede Montesi in contropiede chiude i conti con il 3-0.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 0-3

MILAN (4-3-3): Beka; Crevacore, Sorelli, Semplici, Tateo; Cesarini (13'st Donolato), Premoli, Boldrini (31'st Dal Brun); Renzotti, Sevenius, Galdini (13'st Rossi). A disp.: Cazzioli; Gemmi, Morin, Zanini; Cappa MV, Longobardi. All.: Corti.

ROMA (3-5-2): Merolla; Bergersen, Bruni (25'st Lasco), Testa E; Viesti (25'st Dulizia), Pellegrino, Testa S, Kramzar, Pizzuti; Petrara, Kajzba (35'st Montesi). A disp.: Gilardi; Galli, McEwen, Pezzi, Pieri, Martella. All.: Viglietta.

Arbitro: Garofalo di Torre del Greco

Gol: 34' Kramzar (R), 45'st Kramzar (R), 49'st Montesi (R).

Ammonite: 41'st Semplici (M).

Ammonite: 41'st Semplici (M).

Espulse: 46'st Crevacore (M), Sorelli (M) a partita conclusa.