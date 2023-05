Calciomercato – Un club di Premier League su Asensio. Milan beffato?

Il Milan potrebbe essere beffato nella corsa per Marco Asensio, dal momento in cui su di lui è piombato un club di Premier League

Tra i giocatori accostati negli ultimi mesi al Milan c'è stato anche Marco Asensio . Lo spagnolo, di proprietà del Real Madrid , è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero al termine della stagione. Le trattative per il rinnovo, tra le altre cose, non sembrano procedere al meglio e un suo addio ai Blancos sembra essere sempre più probabile.

Come riferito dal 'The Athletic', però, il Milan non è l'unico club ad aver messo gli occhi su Marco Asensio. Al di là dell'interesse della Juventus, che comunque era noto da tempo, nelle ultime ore è spuntata una società di Premier League. L'Aston Villa sarebbe infatti in pole position per acquisirlo a fine stagione e tentare in questo modo l'assalto alla qualificazione alla coppe europee.