Milan, l’Under 15 batte il Brescia per 2-0: il report

(fonte:acmilan.com) - La formazione Under 15 rossonera era reduce dalla sconfitta per 4-1 contro l'Atalanta, maturata domenica 12 novembre, e si è rialzata subito nel turno successivo contro il Brescia, al PUMA House of Football. 2-0 il risultato finale, grazie alle reti di Grilli e Avogadro nella ripresa.