Calciomercato – Ouédraogo, più Milan che Inter. Bayern sullo sfondo

Su Ouédraogo, che si è infortunato ai recenti Mondiali Under 17 in Indonesia con la maglia della Germania e che dovrà restare fermo per un po', non ci sono soltanto Milan, Inter e Bayern, ma mezza Europa. Il RB Lipsia si è mosso in Bundesliga, così come qualche squadra nella Premier League inglese.

Motivo per cui il Milan avrebbe deciso di bruciare la concorrenza provando a prenderlo subito, nel calciomercato di gennaio 2024. A maggio, infatti, Ouédraogo diventerà maggiorenne e sarà acquistabile pagando la clausola risolutoria presente nel contratto del numero 43 con i 'Knappen' (11 milioni di euro) e offrendo al centrocampista un contratto da professionista.

In Germania danno, però, il Bayern avanti sul giocatore — In Germania, 'Sky Sport Deutschland' dà il Bayern in vantaggio sul ragazzo. Gli agenti, infatti, hanno incontrato il club di Säbener Straße in vista di un trasferimento del ragazzo alla corte di Thomas Tuchel. L'entourage avrebbe ricevuto rassicurazioni sullo spazio che troverà in rosa Ouédraogo.

Il Bayern potrebbe acquistarlo la prossima estate (se, però, nel frattempo il Milan non avrà spiazzato il club tedesco) pagando la clausola. Una cifra che, tra l'altro, è destinata a scendere qualora ad aggiudicarsi Ouédraogo fosse una squadra che non parteciperà alle competizioni europee nella stagione 2024-2025.

E che, al contrario, potrebbe salire fino a 20 milioni di euro nel caso in cui, però, Ouédraogo facesse il proprio esordio nella Nazionale maggiore tedesca, attualmente allenata dal Commissario Tecnico Julian Nagelsmann. LEGGI ANCHE: Nuovo Stadio Milan: costi, capienza, parcheggi, negozi. Il progetto >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.