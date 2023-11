Nuovo Stadio Milan: costi, capienza, parcheggi, attività commerciali e altro

Questo, infatti, prevede il progetto che la società 'Sport Life City', controllata dal Milan, ha depositato presso il Comune di San Donato Milanese insieme alla richiesta di variante agli strumenti urbanistici in vigore. Il 'podio' ospiterà bar, ristoranti, attività commerciali, un residence di circa 200 camere, un teatro auditorium per 3mila spettatori, ma anche il museo del Milan e un parco Legoland, che sarà collocato in una struttura al coperto dedicata a famiglie e bambini.

È anche lo spazio dove il Milan - qualora andasse in porto quest'investimento complessivo da un miliardo di euro, intende costruire il proprio quartier generale, con tutti gli uffici del club in loco. Nel piano, questa sarà la parte del complesso che dovrebbe funzionare 365 giorni all'anno, richiamando visitatori anche quando non ci sono eventi allo stadio. Si parla di 45 eventi tra partite e manifestazioni dalla grande portata di pubblico ogni anno.

Due anelli, 72mila posti, parcheggio per 5mila auto e un parco Legoland — Il nuovo stadio del Milan sarà a due anelli. Dal 'podio' si accederà direttamente al primo anello. I tifosi, dunque, che dovranno salire al secondo dovranno salire soltanto un livello. Sotto i riflettori, quindi, resta il disegno dai 'confini allargati', rispetto a quanto previsto nel programma integrato di 'Sport Life City', ovvero quello della 'Cittadella dello Sport', con un'arena di 16mila posti proposta dalla holding 'Cassinari & Partners' mesi fa, prima che cedesse al Milan il 90% delle quote della società, insieme ai permessi acquisiti.

Se, infatti, l'intervento edificatorio del Milan, per nuovo stadio e tutto il resto, dovrebbe restare all'interno del perimetro dei 108mila metri quadrati di superficie (molto si svilupperà in altezza), nell'insieme l'operazione verterà su un'estensione territoriale di 480mila metri quadrati al posto dei 300mila previsti per 'Sport Life City'.

Il Comune di San Donato Milanese, per tutto questo, ha concluso 'Il Cittadino di Lodi', incasserà il contributo di costruzione che in linea di massima, stando alle stime, dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro.

